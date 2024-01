Bologna FC: ecco l’albiceleste Santiago Castro

Secondo innesto invernale per la società felsinea che, dopo l’arrivo del difensore serbo Mihajlo Ilic, rende noto di aver acquistato a titolo definitivo la punta sudamericana Santiago Castro.

Caratteristiche tecniche

Quindicesimo argentino della storia del Bologna, il classe 2004 è un attaccante di piede destro che ama svariare su tutto il fronte offensivo. Stellina della Nazionale Under 23 impegnata attualmente nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, vanta uno sviluppato senso del gol a cui abbina un potente tiro dalla distanza. Generoso e abile nel cucire il gioco, Castro tornerà sicuramente utile alla causa rossoblù in questa avvincente seconda metà di stagione.

Carriera

Debutta tra le fila della prima squadra del Velez Sarsfield all’età di appena 16 anni, mentre nel 2022 fa il suo esordio in Copa Libertadores, mostrando subito mobilità e tempismo. Nel 2023, anno complesso per "El Fortìn" con un paio di cambi alla guida tecnica, Santiago si carica in spalla i compagni guidandoli alla salvezza e laureandosi capocannoniere della Coppa nazionale con 6 marcature. Sicuramente presente nella lista che comprende i maggiori prospetti provenienti dall’America Latina, sbarca sotto le Due Torri dal Velez dopo aver giocato complessivamente 64 gare e messo a segno 9 reti totali.