Bologna FC, si tenta il recupero lampo di Zirkzee

Terminati i quattro giorni di riposo concessi da Thiago Motta ai giocatori rimasti in città, il collettivo rossoblù si è ritrovato al Centro Tecnico “Niccolò Galli” per riprendere le attività in vista della delicata sfida interna in programma lunedì 1° aprile contro la Salernitana. Sotto una pioggia più invernale che primaverile, la squadra ha svolto lavoro atletico e tecnico, senza però poter contare sulla disponibilità dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Orsolini escluso, essendo rientrato a Bologna nelle scorse ore dopo la mini tournée oltreoceano dell’Italia di Spalletti), mentre hanno lavorato a parte Karlsson e Zirkzee, ancora in fase di ripresa dai relativi infortuni.

Una speranza di convocazione

A proposito di questi ultimi due: stando alle news più recenti, entrambi starebbero bruciando le tappe per guadagnarsi uno slot nella lista dei convocati in vista del lunch kick-off contro i granata del giorno di Pasquetta. Un recupero che avrebbe del record visto che, per esempio, per Joshua Zirkzee le previsioni più rosee parlavano di un rientro previsto solo per la sfida contro il Monza della 32a giornata, se non addirittura per il big match dell’Olimpico in calendario nel turno successivo. Un rischio, inutile negarlo, che potrebbe costare al “Tulipano d’Ebano” una ricaduta con conseguenze delittuose il rush finale di un campionato che si preannuncia incandescente fino all’ultimo istante. Toccherà a staff medico e staff tecnico, dunque, trovare la soluzione migliore possibile, ma il desiderio di esserci del centravanti orange mostra tutta la volontà del ragazzo di tornare subito a lottare insieme ai propri compagni.

Stadio vicino al sold out

Chi sicuramente non mancherà all’appuntamento di lunedì mattina, invece, sarà il pubblico felsineo, che anche in questa occasione ha ribadito il proprio attaccamento ai colori rossoblù riversandosi in massa alla ricerca di un biglietto per la partita. Al Dall’Ara, infatti, si prospetta un catino dantesco con quasi 30.000 sostenitori pronti a spingere Ferguson e soci per tutto il corso della gara. Da qualche giorno, risultano ormai esaurite la curva San Luca, la Kinds Stand e i Distinti, mentre è caccia spietata per i pochi posti rimasti ancora disponibili tra Poltrona Gold e Tribuna Coperta. Saranno invece messi in vendita sui circuiti di Vivaticket a partire da giovedì, i tagliandi del settore ospiti di Frosinone (1035 unità), gara valevole per il 31° turno del campionato di Serie A. In questo caso, non sarà richiesta la Fidelity Card e il prezzo sarà di 35 €.

Motta in visita al Rizzoli

Nel frattempo, questo pomeriggio, l’allenatore felsineo ha fatto visita all’Istituto Rizzoli nel reparto di ortopedia pediatrica e in quello di oncologia pediatrica per incontrare i giovani pazienti ricoverati nella struttura. Il mister ha incontrato tutti i piccoli, regalando loro gadget rossoblù in occasione delle festività pasquali.