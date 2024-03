Bologna FC, Zirkzee out dalle 3 alle 4 settimane

Uscito malconcio dal big match di sabato sera contro l’Inter, alla punta “orange” è stata riscontrata una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Un fastidioso problema muscolare, che lo terrà lontano dai campi per circa 3-4 settimane.

Salterà anche la nazionale

Una tegola pesantissima per i rossoblù, che dovranno fare a meno di Joshua nella prossima trasferta di Empoli in programma venerdì alle 20.45 e sicuramente anche nella gara successiva che si disputerà al Dall’Ara il 1° aprile contro la Salernitana, sperando poi di ritrovarlo per la complicata sfida di Frosinone valida per la 31a giornata di campionato. Nel mezzo, la dolorosa rinuncia anche alla prima chiamata della selezione olandese, con il CT Ronald Koeman che aveva convocato il bomber bolognese per le due prestigiose amichevoli contro Scozia e Germania in calendario tra il 22 e il 26 di marzo.

Occasione per Odgaard e Castro

L’indisponibilità del centravanti titolare, ovviamente, libererà lo slot di unica punta nel 4-2-3-1 rossoblù, aprendo così una corsa a due tra il danese ex AZ e l’argentino appena sbarcato dal Velez. Non è da escludere a priori l’impiego di entrambi, visto che nell’ultima gara Motta aveva lanciato dal primo minuto proprio l’attaccante scandinavo in qualità di ala destra, ma al momento pare sia molto più probabile una staffetta mirata tra i due. Anche perché quello di sabato scorso è sembrato un esperimento riuscito solo a metà, con un Odgaard apparso volenteroso ma forse ancora un po’ troppo acerbo per ricoprire il ruolo di laterale offensivo nella nostra Serie A.