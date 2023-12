Verso Bologna-Roma, Motta: “Dovremo essere attenti e pronti a colpire”. Nel pre gara il ricordo di Sinisa

Sarà uno scontro Champions in piena regola quello che andrà in scena domenica pomeriggio alle ore 18 sul rettangolo verde dello stadio Renato Dall’Ara. Bologna e Roma, infatti, sono appaiate in classifica a quota 25 punti, in piena corsa per l’Europa più prestigiosa. Un match spartiacque, dunque, che potrebbe svoltare repentinamente la stagione di una o dell’altra squadra.

Le parole di Motta in conferenza

Ad introdurre la super sfida di questo 16° turno di Serie A, ci ha pensato il tecnico rossoblù Thiago Motta, intervenuto ai microfoni della sala stampa di Casteldebole nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Siamo concentrati esclusivamente sulla Roma, perché è la prossima partita e non cambiamo il nostro modo di ragionare in base alla classifica o alle prossime sfide”, ha specificato subito l’allenatore italo-brasiliano. “Affronteremo una formazione con molti nazionali, di grande spessore e che ama difendersi in blocco e poi ripartire. Dovremo essere bravi a portare la gara sui nostri binari, con attenzione e soprattutto intelligenza. Stiamo parlando di una squadra che, con Mourino in panchina, negli ultimi due anni ha fatto due finali europee. È senza dubbio una big del nostro campionato e non solo”, ha proseguito il tecnico felsineo, prima di tessere le lodi del collega portoghese: “Mourinho? È nato con qualcosa di speciale dentro. Gli voglio bene, ma spero che continui la sua marcia dopo la partita contro di noi”.

Infine, un excursus conclusivo nel ricordo dell’indimenticabile Sinisa, visto che proprio in questo fine settimana ricorre il primo anniversario dalla data della sua scomparsa: “È stato un personaggio incredibile, un uomo che ha dato tanto anche a livello umano, aprendo la strada del coraggio nell’affrontare la malattia. Ha lasciato un insegnamento a tutti noi e speriamo che domenica ci sostenga, ovunque sia in questo momento”.



Tributo a Mihajlovic

Come già accennato, prima del fischio d’inizio della partita il Bologna dedicherà un ricordo al suo ex allenatore venuto a mancare esattamente un anno fa. A ridosso della gara, infatti, sul maxi schermo del Dall’Ara verrà proiettato un video che ripercorrerà la vita di Sinisa, mentre il Presidente Joey Saputo consegnerà alla moglie Arianna un presente a bordo campo.