Salernitana-Bologna 1-2: la doppietta di Zirkzee vale il primo blitz esterno stagionale

Colpo grosso degli uomini di Thiago Motta, che espugnano l’Arechi grazie alla doppietta di Zirkzee nel primo tempo e ad un grande sacrificio corale nei minuti finali. Un exploit che catapulta i felsinei in piena zona Champions a quota 25 punti in classifica.



Cronaca del match

Dopo cinque minuti di studio, il primo squillo è di marca emiliana: filtrante di Moro e destro da posizione angolata di Ferguson che costringe Costil a mettere sul fondo. Passano appena due giri di lancette e il Bologna va in vantaggio grazie al tap-in del solito Zirkzee sugli sviluppi di un rasoterra di Posch ribattuto in maniera incerta dal portiere campano. Al 9', dunque, i rossoblù sono avanti di un gol allo stadio Arechi. La squadra di Motta continua a prendere campo e al 12' Moro si mette in proprio e ci prova dalla distanza senza però trovare la via della rete. Sul versante opposto, la Salernitana spaventa il Bologna con un tiro cross di Badaric respinto sulla linea da Freuler, mentre sul ribaltamento di fronte è ancora Zirkzee a fare centro, infilandosi furtivamente sul retropassaggio di Lovato per poi saltare Costil in uscita ed infilare nel sacco il piattone che vale la sua prima doppietta italiana. Al 20’, il Bologna è avanti di due reti. Il pubblico si spazientisce e la gara si surriscalda, coi padroni di casa che perdono le staffe in diverse occasioni e cominciano a martoriare gli avversari, soprattutto Saelemaekers. Tra un giallo e l’altro (ben cinque in venti minuti, quattro per i salernitani) la clessidra scorre fino al 47’, quando Sozza manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 0-2.

Ripresa che comincia con lo stesso copione del primo tempo, cioè con Saelemaekers che fa finire sul taccuino del direttore di gara prima il neo entrato Daniliuc e poi il roccioso Gyomber, puntando così al nuovo record mondiale di ammonizioni guadagnate. Cartellini a parte, la Salernitana non sembra in grado di poter reagire e il Bologna ha l’occasione per chiuderla definitivamente, ma Ferguson spreca piuttosto incredibilmente una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere amaranto. Manona di Costil, rimpallo sul palo e sfera che carambola nuovamente fra le grinfie dell’estremo difensore francese. Peccato. Passato lo spavento, l’Arechi riprende a cantare e la squadra di Inzaghi carica a testa bassa fino a trovare con Simy il gol che accorcia le distanze riaccendendo il match. Al 76’, lo score torna in discussione e il Bologna rivede i fantasmi di Lecce. I campani, giustamente, adesso ci credono e la band felsinea è costretta a lottare su ogni palla. Il finale è incandescente con Saelemaekers colpito anche da un accendino lanciato dagli spalti. Gli assedi disperati dei padroni di casa, però, vengono rispediti al mittente da un Bologna tanto ruvido quanto efficace. Al triplice fischio, la festa è tutta rossoblù: una vittoria da big che alimenta ulteriormente il sogno europeo di una tifoseria intera.

Pagelle

Skorupski 6: Non può fare nulla sul gol di Simy, per resto si fa trovare pronto nella normale amministrazione.

Posch 6+: Bene su quel binario. Il gol del vantaggio nasce dagli sviluppi di una sua conclusione.

Beukema 6,5: Straordinario nel finale di gara, quando c’è da mettere in campo testa e grinta.

Calafiori 6,5: Imprescindibile. Puntale e funzionale.

Kristiansen 6: Buona prova per il danesino sulla fascia di sinistra.

Freuler 7: Serviva fare legna nel mezzo e lui ha fatto scorta per tutto l’inverno. Salva una palla pericolosissima nel primo tempo.

Moro 6,5: Buonissima prova in cabina di regia per il croato, che mostra qualità e visione di gioco. (Aebischer 6: Offre il suo contributo nel bagarre conclusiva)

Ndoye 6+: Solito dardo avvelenato sulla corsia destra. (Urbanski 6: Entra nel finale per dare vitalità)

Ferguson 6+: Classica, encomiabile, disponibilità dello scozzese. Peccato per l’occasione sprecata che gli costa un voto in meno.

Saelemaekers 7,5: Finalmente una partita del suo livello. Scattante, sgusciante, imprevedibile e dal tocco di palla delizioso. Fa ammonire la metà dei residenti nel comune di Salerno grazie alla sua ritrovata verve. Un piacere vederlo in questo stato.

Zirkzee 8: “The fox in the box”, la volpe nel pollaio difensivo salernitano fa quello che vuole. Doppietta compresa (Van Hooijdonk 6: Motta lo mette dentro per sgomitare e l’olandese non si risparmia)

Tabellino

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Lovato (32' Tchaouna), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (45' Daniliuc), Legowski(63' Maggiore), Coulibaly, Bradaric; Candreva (80' Kastanos), Dia; Ikwuemesi (63' Simy). A disp. Fiorillo, Salvati, Fazio, Bronn, Botheim, Bohinem, Jovane, Martegani, Sambia, Kastanos. All. Filippo Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro ( 80' Aebischer); Ndoye (75' Urbanski), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (75' Van Hooijdonk). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Lucumi, Lykogiannis, Fabbian. All. Thiago Motta

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Scatragli-Bercigli

IV Uomo: Di Marco

Var: Valeri-Maggioni

Reti: 9' Zirkzee, 20' Zirkzee, 75' Simy

Ammoniti: 26' Coulibaly, 36' Tchaouna, 39' Mazzocchi, 43' Dia, 43' Zirkzee, 48' Daniliuc, 54' Gyomberg, 85' Urbanski, 88' Kastanos, 96' Skorupski