Anzolavino ko nello scontro salvezza

NIBBIANO-ANZOLAVINO 1-0

Il Nibbiano esce vittorioso dal campo sportivo Molinari, la propria tana nella quale i valtidonesi tornano al successo dopo la prima giornata di campionato e un susseguirsi di sconfitte. Partita che inizia subito su ritmi molto alti, con il gioco delle due squadre molto veloce. I rovesciamenti di fronte si susseguono ma le occasioni più nitide sono per gli ospiti dell'Anzolavino con le ghiotte opportunità capitate sui piedi di Puopolo prima e Feze poi, sulla cui conclusione Murriero compie quasi un miracolo. La prima parte di gara corre sul pieno equilibrio, mentre è a metà seconda frazione che si verifica l'episodio decisivo: al 68' su una palla morta non letta bene dalla difesa ospite De Giovanni è il più lesto a battere con una conclusione che prima accarezza il palo il portiere Calzati. E' il vantaggio del Nibbiano che resiste fino al triplice fischio finale. Con questo risultato i padroni di casa la spuntano in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, e sorpassano in classifica proprio l'Anzolavino che adesso si ritrova terzultimo.