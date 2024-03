Verso Bologna-Inter, Motta: “Una bella gara contro una super squadra”

Espugnato meritatamente il fortino bergamasco del Gewiss Stadium nel turno precedente, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare la capolista nerazzurra nella 28a giornata di questa Serie A 2023-2024. Autentica fuoriserie del campionato, la formazione diretta da Simone Inzaghi cercherà di piazzare un altro mattoncino verso lo scudetto numero venti della storia del Biscione, mentre i rossoblù proveranno a consolidare il 4° posto sfruttando lo straordinario momento di forma collettivo e affidandosi alla spinta degli oltre 30.000 supporters presenti sugli spalti.

La favorita per il titolo

Nel consueto appuntamento dell’antivigilia, l’allenatore felsineo ha introdotto la sfida parlando delle qualità dell’apripista del torneo: “Sono in testa meritatamente, hanno fatto la finale di Champions la stagione scorsa e quest’anno stanno guidando la classifica con un grande ritmo. Noi, però, siamo lì perché ce lo siamo meritati e la cosa più importante sarà continuare sulla nostra strada. Abbiamo tanto rispetto per loro e dovremo rimanere sul pezzo per tutto l’arco della gara”, ha sottolineato il mister, “perché non verranno qua con la mente rivolta alla partita che avranno in settimana in Coppa dei Campioni e non potremo permetterci disattenzioni. Personalmente”, ha proseguito Motta, “penso che sarà una sfida aperta e noi saremo pronti a fare il nostro solito lavoro”.

Tifosi al top

Successivamente, l’argomento è poi virato sull’ambiente petroniano e su quell’abbraccio di oltre di mille tifosi giunti a salutare la squadra di ritorno a Casteldebole domenica notte dopo il successo contro l’Atalanta. “È stato un momento fantastico e dobbiamo solo ringraziarli per tutto questo calore. Anche sabato saranno in tantissimi allo stadio e per i miei ragazzi sarà una splendida partita da giocare davanti a tutto questo pubblico. Siamo orgogliosi di questo grande affetto e sappiamo che saranno sempre al nostro fianco”.

Il grande ex

Inevitabile, infine, anche un piccolo excursus su Marko Arnautovic, giunto all’Inter proprio l’estate scorsa dal Bologna e che sabato sarà alla sua prima da avversario in quel del Dall’Ara: “Una scelta che ha fatto bene a tutti: da un lato, lui è andato a giocare in un club di Champions League e verosimilmente vincerà lo Scudetto, mentre noi abbiamo lavorato serenamente sulla nostra strada. Abbiamo dovuto responsabilizzare altri giocatori e andiamo bene così”.

Thiago, miglior tecnico del mese

Intanto, come già accennato in precedenza, il mister rossoblù è stato premiato dalla Lega Serie A come allenatore del mese di febbraio sulla scorta dei risultati ottenuti dalla 23a alla 26a giornata di campionato. Per l’italo-brasiliano si tratta dunque della terza volta in carriera e il prestigioso riconoscimento gli verrà conferito proprio sabato pomeriggio nel prepartita della sfida contro l’Inter. “Il merito è di un grande gruppo e dei ragazzi”, ha specificato Motta a riguardo, “è un premio che non sarebbe stato mai raggiunto senza il contributo di tutti loro e vorrei ringraziarli pubblicamente”.