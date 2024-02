Verso Bologna-Sassuolo, Motta: “Concentrati per puntare al miglior risultato”

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il rocambolesco pareggio conquistato in extremis a San Siro, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare il Sassuolo nel 23° turno di questa Serie A 2023-2024. Un derby regionale, dunque, che metterà in palio punti pesanti per gli obiettivi di entrambe le squadre. Già, perché da una parte il Bologna dovrà difendere la nobile posizione raggiunta in graduatoria (e possibilmente tentare di scalare qualche altro gradino in attesa dei risultati delle concorrenti), mentre i neroverdi dovranno cercare punti vitali per raddrizzare una classifica che comincia a farsi preoccupante.

Voglia di vittoria

Come sempre, ad introdurre la gara ci ha pensato il tecnico felsineo, intervenuto ai microfoni della sala stampa di Casteldebole nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Affronteremo una squadra piena di qualità, capace di cambiare modulo in corsa e di fare male in attacco, anche se non ci sarà Berardi. Abbiamo molto rispetto per il nostro prossimo avversario e dovremo fare il massimo per indirizzare la gara sui binari a noi più congeniali. Ci siamo allenati duramente durante la settimana per dare una soddisfazione al nostro pubblico e faremo di tutto per raggiungere il risultato senza sottovalutare le caratteristiche del Sassuolo", ha dichiarato l'italo-brasiliano, prima di concedersi un piccolo excursus sulla notte del Meazza. "I due gol presi a Milano molto simili? Sì, disattenzioni che non devono esserci se vogliamo salire di livello”.

Le chiavi al francese Hugeux

Una notte costata a Thiago Motta un turno di squalifica e allora, come accennato in precedenza, in panchina ci sarà il transalpino Alexandre Hugeux: “È un tecnico molto preparato, che conosco da tempo e con il quale ho un rapporto fantastico. Tra l’altro mi aveva già sostituito una volta ai tempi di Spezia e il risultato fu una vittoria contro il Genoa", ha curiosamente sottolineato l'allenatore felsineo, per poi promettere di provare a cambiare il suo atteggiamento nei confronti degli arbitri durante il corso delle partite. "Per quanto mi riguarda, invece, spero di poter migliorare dal punto di vista comportamentale: ci proverò, però anche io sento la partita e non è sempre facile con l'adrenalina che ti scorre nelle vene”.

Kristiansen come esempio

Parole al miele, infine, per il laterale mancino Victor Kristiansen, protagonista nel finale della notte meneghina e eretto ad icona dallo stesso mister rossoblù. “Un ragazzo straordinario che ha una dote che amo: ogni volta che perde palla, fa di tutto per rientrarne in possesso e questa cosa mi ricorda la mia esperienza appena arrivai da giovanissimo a Barcellona, quando mi spiegarono l’importanza di questo tipo di attitudine caratteriale. Lo sbaglio fa parte del gioco, ma la sua reazione è sempre eccezionale. Una grande atteggiamento che deve essere preso ad esempio da tutti”.