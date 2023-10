Coppa Italia, Bologna-Verona 2-0: Moro e Van Hooijdonk regalano il passaggio del turno ai rossoblù

Sul rettangolo verde dello stadio Renato Dall’Ara, il Bologna regola l’Hellas grazie ad un gran gol di Moro allo scadere del primo tempo e al tap-in ravvicinato di Van Hooijdonk nella ripresa. Un successo tutto sommato meritato, che consente agli emiliani di raggiungere l'Inter agli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

Cronaca del match Bologna-Verona

Dopo cinque minuti di batti e ribatti, la prima occasione del match è a tinte gialloblù: destro dal lato mancino dell’area felsinea di Lazovic e respinta di pugno di Ravaglia. Nulla di che fino al 34’, quando un retro passaggio sanguinoso di Kristiansen manda in porta Cruz, che supera Ravaglia in uscita ma centra il palo a porta sguarnita facendo sospirare tutto lo stadio. Poi, quasi dal nulla, al 41’, Moro raccoglie una respinta corta della difesa scaligera nei pressi dei sedici metri e spara un missile terra-aria che s’insacca alle spalle di Perilli. Il gol del vantaggio scalda i cuori rossoblù, mentre il vento gelido sferza il Dall'Ara fino al duplice fischio di Dionisi. All'intervallo, il Bologna è avanti di una lunghezza.

Ripresa che comincia con la medesima confusione che ha contraddistinto i primi 45 minuti. Nulla da segnalare fino al 62’, quando Ndoye buca la difesa veneta costringendo Perilli agli straordinari. La risposta sul tiro dello svizzero, però, favorisce l’accorrente olandese Van Hooijdonk che firma il 2-0 con grande opportunismo. Il doppio vantaggio emiliano risveglia la squadra di Baroni, che sul versante opposto prova a reagire con un bel destro a giro di Hongla: Ravaglia si esalta e mette in corner con la mano di richiamo. Palla in angolo e punteggio invariato. La gara sembra essersi definitivamente accesa e al 70’ arriva anche un rosso a Serdar per fallo da ultimo uomo su Fabbian. In superiorità numerica e con il punteggio ormai in freezer, il Bologna controlla senza grossi problemi gli ultimi minuti fino al fischio finale. Al termine della gara il Bologna batte il Verona per 2-0 e si qualifica così per gli Ottavi di Finale del torneo, dove ad attenderlo ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi.

Pagelle

Ravaglia 6,5: Bravo a rispondere su Lazovic nel primo tempo. Spettacolare con la mano di richiamo nella ripresa sul tiro di Hongla.

Posch 6: Fa il suo sulla corsia di destra. (Corazza sv)

Calafiori 6,5: Attento e puntuale, dimostra nuovamente di essere un acquisto azzeccatissimo. Esce fra gli applausi. (Lykogiannis sv)

Bonifazi 6: Gara diligente, con pochissime sbavature.

Kristiansen 5,5: Pasticcia un po’ troppo. Deve ancora trovare la miglior condizione dopo l’infortunio e si vede.

Aebischer 6: Discreta regia nel mezzo. (Freuler sv)

Moro 7: Sin dall’inizio sembra quello più in palla di tutti e infatti segna il gol che sblocca il match con un bel destro al 41’.

Ndoye 6,5: Corre a vuoto fino alla giocata decisiva che si tramuta nel 2-0 firmato da Van Hooijdonk.

Fabbian 6 +: Pimpante anche se un po’ impreciso. Ha il merito di procurare il cartellino rosso a Serdar nel finale di partita.

Karlsson 6 -: Qualche spunto interessante, ma nulla di significativo. (Urbanski sv)

Van Hooijdonk 6,5: Risucchiato dalla difesa scaligera per gran parte della partita, alla prima occasione insacca la rete del 2-0 con un tap-in da rapace d’area.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Kristiansen, Calafiori (76' Lykogiannis), Bonifazi, Posch (76' Corazza); Aebischer (63' Freuler), Moro; Ndoye, Fabbian, Karlsson (63' Urbanski); Van Hooijdonk. A disp. Skorupski, Bagnolini, Ferguson, Saelemaekers, Orsolini, Zirkzee. All. Thiago Motta

Verona (3-4-2-1): Perilli; Amione, Magnani(80' Charlys), Coppola; Suslov (67'Saponara), Serdar, Hongla, Lazovic (80' Doig); Tchatchoua, Cruz (67' Ngonge), Mboula (89' Henry). A disp. Montipò, Chiesa, Dawidowicz, Folorunsho, Terracciano, Joselito, Kallon, Djuric, Bonazzoli. All. Marco Baroni

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Di Monte-Tolfo

IV Uomo: Monaldi

Var: Peterna-Muto

Reti: 41' Moro, 62' Van Hooijdonk

Ammoniti: 39' Amione, 46' Serdar

Espulsi: 70'Serdar

Note: Spettatori 11.593