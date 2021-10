Festa per l'anniversario del Bologna, c'è anche Mihajlovic: "Non vi dimenticherò mai"

"Prima di tutto vi voglio ringraziare per quello che avete fatto per me e per quello che state facendo per il Bologna. Ci mancate tanto e spero che torniate il prima possibile allo stadio, perché ci date una spinta in più. Siete sempre stati meravigliosi con me e con la squadra, e questo non lo dimenticherò mai, vi porto nel mio cuore". Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, presente oggi al corteo organizzato dai gruppi ultras per il 112° anniversario del club. Il raduno è partito da piazza VIII Agosto alle 15.30 circa per poi fermarsi in via degli Orefici, all'altezza della Birreria Ronzani: lì, nel lontano 3 ottobre 1909, venne stipulato l'atto fondativo del club rossoblù.

"Sono convinto che col vostro aiuto arriveremo a raggiungere il nostro obiettivo - ha continuato Miha - dovete capire che siete fondamentali per noi, è importante che ci siate. Vi siete sempre dimostrati un pubblico civile e attaccato alla squadra, è quello che avete fatto oggi ma anche nei momenti in cui potevate contestarci e fischiarci: questo non è da tutti ed è una cosa da apprezzare, perciò vi ringrazio, vi voglio bene e andiamo avanti così". Infine, i tifosi hanno regalato una targa all'allenatore serbo, recante la scritta: «Bologna è la città da cui provengo. Bologna è la città che io difendo. Tanti auguri Bologna Football Club». Dopo la bella vittoria contro la Lazio, questa rimarrà una giornata indelebile nel cuore e nella mente di tutti i tifosi bolognesi.

Foto Twitter Bologna FC