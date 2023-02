Diciottesima vittoria di fila per il Bologna femminile

ORVIETO-BOLOGNA 1-6

ORVIETO: Brandsma, Ferretti, Paolorossi, Campanelli (86’ Corradini), Rossi, Nenna (52’ Quattrone), Libera, Antonini, Di Bella Di Santa (64’ Venia), Antonelli, Minutello. All. Pettinelli.

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Asamoah (46’ Pacella), Sassi S., Colombo (61’ Trombin), Antolini (46’ Marcanti), De Biase (61’ Polisi), Bonacini, Kustrin (78’ Benozzo), Arcamone, Spallanzani. All. Bragantini.

ARBITRO: Mirko Germano di Ostia Lido.

RETI: 10’ e 24’ Antolini (B), 35’ e 60’ Colombo (B), 43’ Kustrin (B), 68’ Quattrone (O), 85’ Trombin (B).

È inarrestabile la corsa del Bologna femminile di mister Simone Bragantini, anche ieri vincente a Orvieto con un netto 6-1. Con questa vittoria si allunga a diciotto la striscia di successi consecutivi conquistati dalle rossoblù, per un filotto arrivato dopo il pareggio alla prima giornata di un campionato fin qui dominato. L’attenzione però dovrà rimanere al massimo sino alla fine della stagione, anche perché le contendenti alla promozione non mollano un colpo e anche ieri hanno vinto entrambe: il Meran Women ha battuto il Villorba in trasferta rimanendo così a meno sei punti, mentre il Lumezzane ha mantenuto invariato il distacco di otto punti superando in casa il Portogruaro. Tornando alla sfida di ieri, giocata sotto una pioggia battente, le rossoblù sono state brave a sbloccare subito la gara con capitan Antolini, decisa nel capitalizzare già al 10’. Dopo meno di un quarto d’ora è stata la stessa numero dieci a realizzare il raddoppio, mentre Colombo e poi Kustrin hanno segnato il terzo e il quarto gol prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Bragantini ha cambiato un po’ le carte, ma ancora Colombo e il primo gol in rossoblù di Trombin hanno chiuso il risultato sul 6-1, con le ospiti brave a realizzare una rete a metà del secondo tempo.