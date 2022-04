Eccellenza, gli appuntamenti della 24a giornata

Partirà nella giornata di domani il 24° turno del campionato di Eccellenza, Girone B, nel quale saranno impegnate le bolognesi. Il primo match vedrà sfidarsi l'Anzolavino ed il Medicina Fossatone, mentre il Corticella, attualmente capolista con due sole lunghezze di vantaggio sul Castenaso, farà visita al fanalino di coda del torneo, l'Argentana. Il Castenaso sarà impegnato tra le mura amiche della stadio Negrini con il Masi Torello Voghiera, gara sulla carta equilibrata ma che i padroni di casa cercheranno di vincere per restare in scia al Corticella. Il Granamica sarà ospite della Virtus Castelfranco, mentre la Vadese Sole Luna sfiderà il Sant'Agostino. Il Valsanterno 2009, impegnato nel Girone C, scenderà in campo con il Tropical Coriano per un importante scontro salvezza.