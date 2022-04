Eccellenza, i risultati della 24a giornata

Si è chiuso il 24° turno del campionato di Eccellenza con tanti risultati positivi per le bolognesi impegnate nei Gironi B e C. Nel Girone B, il Corticella ha battuto a domicilio l'Argentana con il punteggio di 1-6, restando così saldamente al comando del torneo. La principale inseguitrice, il Castenaso Calcio, ha invece superato tra le mura amiche il Masi Torello Voghiera. Risultato che ha permesso ai padroni di casa di restare a sole due lunghezze di distacco dalla vetta. Il Granamica, ospite della Virtus Castelfranco Calcio, ha trionfato con il punteggio di 1-3. La Vadese Sole Luna non è invece riuscita ad andare oltre il pareggio con il Sant'Agostino, in un incontro che è terminato con uno spettacolare 3-3, mentre il derby di giornata, che ha messo di fronte Anzolavino e Medicina Fossatone, ha visto gli opsiti vincere con il punteggio di 0-2. Nel Girone C, il Valsanterno 2009 ha fatto visita al Tropical Coriano, ma la gara è terminata con un pareggio a reti bianche.