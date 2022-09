Imolese, De Sarlo smentisce la vendita del club

Serie C

Questo quanto comunicato dalla società dell'Imolese sulla propria pagina facebook: "In merito a delle notizie uscite sugli organi di stampa risponde il presidente Antonio De Sarlo: “Smentisco la notizia della vendita del club pubblicata stamane che è totalmente infondata, ho avuto tante richieste e proposte di acquisizione del club da imprenditori emiliani, romagnoli e laziali, fondi internazionali e altri, ma tutti rivelatosi con le tasche vuote. Consiglio a chi si diverte a comunicare agli organi di stampa notizie false di cambiare lavoro. Il club è in vendita come ho già detto ma sarà venduto solo a persone realmente interessate e disposte realmente ad investire e che mi consentiranno di uscire con serenità".