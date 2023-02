L'Anzolavino mette alle corde l'Agazzanese

Agazzanese-Anzolavino 1-1

Agazzanese: Borges, Bragalini, Favari, Mastrototaro, Reggiani, Mauri (46’ Corbellini), Farina (46’ Riclardi), Moltini (67’ Forbiti), Delfanti (61’ Lombardi), Soumahoro (81’ Pastorelli), D'Aniello. A disp. Di Maio, Harunaj, Gueye, Bolzoni. All. Piccinini.

Anzolavino: Roccia, Migliacci, Diallo, Kourouma, Capitani, Cosner, Caprino (73’ Mattioli), Ruffini (83’ Sciaccaluga), Feze, Ezechia, Margiotta (76’ Dardi). A disp. Calzati, Diozzi, Comastri, Bettini, Longo, Bertinelli. All. Catalfamo.

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.

Reti: 55’ Margiotta (An), 68’ Lombardi (Ag).

Allo stadio Baldini di Agazzano, l'Agazzanese si fa fermare da un ottimo Anzolavino andato vicino all'impresa. Pronti via, padroni di casa vicini al vantaggio con un piazzato di Reggiani che colpisce il legno. L'Anzolavino ribatte colpo su colpo, e per questo ne esce una gara intensa e vibrante. L'Agazzanese rimane forse sorpresa dall'atteggiamento degli avversari, molto determinati. Dopo un primo tempo equilibrato, il punteggio si sblocca nella ripresa con Margiotta che, sbucando tra le linee, riesce a battere Borges. In svantaggio, l'Agazzanese non demorde e prova subito la reazione che le permetta di arrivare al pari. Ma è l'ingresso di bomber Forbiti che propizia un'indecisione in area piccola della difesa ospite che consente a Lombardi di battere Roccia per l'1-1. La partita si apre, entrambe le formazioni potrebbero segnare il gol vittoria, ma al triplice fischio il pareggio sembra essere il risultato più giusto.