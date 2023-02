Rossi neutralizza un rigore, per l'Imolese un punto

RECANATESE-IMOLESE 0-0

Recanatese (4-4-2): Fallani; Longobardi, Ferrante, Peretti, Ferretti; Guadagni, Carpani, Morrone, Alfieri; Giampaolo, Paudice. A disp. Meli, Amadio, Quacquerelli, Sbaffo, Senigagliesi, Yabre, Stampete, Marafini, Somma, Marilungo, Foresta. All. Giovanni Pagliari.

Imolese (4-4-2): Rossi; Cerretti, Camilleri, Maddaloni, Eguelfi; Faggi, Bani, Zanon, Mamona; D'Auria, Simeri. A disp. Adorni, Molla, Serpe, Paponi, Faggi, De Feo, Agyemang, Lindoholm, Tulli, Antognoni, Macario, Bensaja, Ballanti. All. Giuseppe Anastasi.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Subito in salita il match per l'Imolese. Al 5' grande parata di Rossi e rigore neutralizzato alla Recanatese su tiro di Carpani. Al 14’ Giampaolo imbecca Guadagni, ma il sinistro del giocatore della Recanatese è alto sopra la traversa. Al 19’ Longobardi in avanti ma Morrone manda il pallone fuori. Al 22’ conclusione di Morrone, alta sopra la traversa. Al 23’ calcio di punizione per l'Imolese che cerca Simeri con conclusione di Mamona parata dal portiere Fallani che mette in angolo. Al 28’ occasione per la Recanatese sul cross da sinistra di Guadagni: prima Rossi neutralizza la conclusione di Paudice, poi Eguelfi spazza prima che qualche avversario possa approfittare del pallone vagante a due passi dalla linea di porta. Prima dell'intervallo altro grande salvataggio di Gian Maria Rossi che mantiene il punteggio sullo 0-0. Primo scorcio di ripresa ancora sul risultato di parità, poi al 68’ Giampaolo tenta la conclusione da centrocampo. Al 74’ Guadagni prova dalla distanza ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. All'80’ parata di Fallani su colpo di testa di Zanon. All'84’ Simeri ci prova con un diagonale. Conclusione a lato della porta difesa da Fallani. Ultima occasione prima del fischio finale il mancino di De Feo che prova a rendersi pericoloso.