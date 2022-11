Ottava vittoria consecutiva per il Bologna femminile

RINASCITA DOCCIA-BOLOGNA 0-1

RINASCITA DOCCIA: Mazzanti, Metti (75’ Brunetti), Mancin, Biolo (77’ Innocenti), Sabatino, Nesti (72’ Aiello), Ceccarelli, Papi, Xhemaj, Campi, Del Giudice. All. Bellucci.

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Asamoah (64’ Sciarrone), Sassi S., Antolini, Gelmetti, Benozzo, Zanetti (87’ Spallanzani), De Biase, Bonacini, Arcamone. All. Bragantini.

ARBITRO: Riccardo Bernardini di Ciampino.

RETI: 4’ Antolini.

Il Bologna non si ferma più a centra l’ottava vittoria consecutiva nel campionato di Serie C femminile, confermandosi al primo posto in classifica al pari del Meran Women. Con 25 punti in nove giornate le rossoblù stanno sbagliando poco o niente, e anche ieri in casa del Rinascita Doccia è arrivata una vittoria non autoritaria dal punto di vista del risultato ma ugualmente importante. È stata Antolini al quarto minuto di gioco a siglare il gol che è valso il definitivo 1-0 in trasferta, che come detto vale il mantenimento del primato ma anche l’allungo nei confronti del Lumezzane, ora terzo a meno sei punti in seguito al pareggio contro il Venezia Calcio. Ora nella testa delle giocatrici del Bologna deve esserci la voglia di non fermarsi più, continuando a vincere a partire da domenica prossima quando a Granarolo arriverà il Villorba, un avversario con quindici punti in meno in classifica ma da non sottovalutare. L’obiettivo, infatti, deve essere quello di mantenere sempre alta l’attenzione, e mister Bragantini lo ha sottolineato anche nel post-gara.