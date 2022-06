Per l'Imolese Righi 'in', Martone e Fontana 'out'

Dopo la conferenza stampa del presidente De Sarlo, si sta cercando di pianificare la prossima stagione in casa Imolese. Ufficiale l'arrivo in qualità di nuovo direttore generale di Emanuele Righi, che ha trascorso l'ultima annata straordinaria al Giugliano in serie D, venendo promosso dopo aver dominato il proprio girone. In questa ultima settimana si è provato ad incontrarsi con il direttore sportivo Martone e l'allenatore Fontana per pianificare, appunto, il campionato che verrà, ma ogni appuntamento è andato a vuoto. Ds e tecnico non si sono presentati e questo fa pensare che il loro futuro sia sempre più lontano da Imola.