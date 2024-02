Verso Bologna-Lecce, Motta: “Pronti per fare la nostra gara”

Dopo aver superato il Sassuolo nel roboante derby di sabato scorso con il punteggio di 4-2, il Bologna si appresta a tornare nuovamente sul rettangolo verde dello stadio Renato Dall’Ara per sfidare l’ostico Lecce guidato da Roberto D’Aversa. Un avversario da prendere con le molle, capace di battere la Fiorentina per 3-2 nell’ultimo turno di campionato e ancora in cerca di punti pesanti per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della classifica. Tra i rossoblù, squalificato il centrocampista svizzero Aebischer mentre torna nella lista dei convocati il connazionale Ndoye dopo il lungo stop.

Intelligenza e concentrazione

Come sempre, ad introdurre la prossima partita ci ha pensato Thiago Motta ai microfoni di Casteldebole nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Siamo focalizzati al 100% sul Lecce, il resto conta poco”. Ha dichiarato subito il tecnico degli emiliani per smorzare i serpeggianti sogni di Champions League che ormai cullano in città. “Affronteremo una squadra molto intensa, di carattere e pericolosa in transizione. Una formazione che lotta fino in fondo come è successo nella gara pareggiata a tempo scaduto nel girone d’andata e come è successo anche contro la Fiorentina nella giornata precedente. Dovremo stare molto attenti a non perdere equilibrio. In settimana ci siamo preparati al massimo e faremo di tutto per raggiungere il nostro obbiettivo davanti alla nostra gente”.

Carrellata sulla situazione di alcuni giocatori

Immancabile, poi, una breve panoramica sui singoli, dalle condizioni del rientrante Ndoye (“sta ancora recuperando, ma se ci sarà bisogno lui sarà pronto"), al buon momento di Saelemaekers (“Alexis sta lavorando bene e quando sarà chiamato in causa non farà mancare il suo apporto”), passando ai complimenti nei confronti del giovane Urbanski, autentico pupillo del mister felsineo: “È un giocatore che ammiro molto: può giocare in più ruoli con grande intelligenza e con una buona dose di coraggio. Aiuta i compagni e, anche se non sembra, comunica molto bene in campo. Ha un futuro importante e dipenderà soltanto da lui”. Discorso simile anche per Giovanni Fabbian, altro grande prospetto in rampa di lancio: “È migliorato tantissimo nel palleggio e in fase difensiva, mentre la forza fisica e gli inserimenti sono sempre stati il suo piatto forte. Sta diventando sempre più completo e per questo sta giocando con molta più continuità”.

Ballottaggio per una maglia da titolare

Proprio l’ex Reggina potrebbe partire titolare al fianco di Freluer domenica pomeriggio, vista l’assenza forzata di Aebischer in mezzo al campo: “È una possibilità, così come esiste quella che possa giocare Moro oppure che Ferguson o lo stesso Urbanski modifichino la loro posizione di partenza”, ha sottolineato con il solito pragmatismo l’italo-brasiliano. “La cosa bella è che abbiamo tante soluzioni e la decisione finale la prenderemo soltanto domani”.

Il grande ex

In chiusura, infine, due meritatissime parole nei confronti di Nicola Sansone, passato in maglia giallorossa quest’estate dopo il mancato rinnovo in casa rossoblù: “Un ragazzo che per noi è stato importantissimo: un giocatore in grado di darci una mano in tante situazioni senza mai lamentarsi. Disponibile al sacrificio e con grande spirito di gruppo. Bravissimo ad indirizzare il pressing e capace di segnare gol pesanti pur giocando in una posizione non sua. Ha contribuito alla causa fino all’ultimo istante di gioco. Al termine della stagione, però, abbiamo deciso di comune accordo di non continuare il rapporto e sono contento che abbia trovato una nuova dimensione in una realtà come Lecce. Gli auguro tutto il meglio, ovviamente a partire dalla gara successiva a questa”.