Bologna-Udinese, le probabili formazioni: fuori Arnautovic, Medel e Soumaoro

Sarà un Bologna decimato dalle squalifiche quello che domani affronterà l’Udinese nella gara delle ore 15 al Dall’Ara. Medel salta la prima delle due giornate rimediate dopo aver mandato a quel paese l’arbitro Sacchi in Juventus-Bologna, solo un turno invece per Soumaoro e Arnautovic. Ancora assente Kingsley, per il resto i rossoblù saranno al completo: recuperati infatti anche Falcinelli e Santander.

Bologna-Udinese, le scelte dei due allenatori

Mihajlovic e il suo staff confermano il 3-5-2 con Soriano nella linea dei mediani insieme a Schouten e Svanberg, anche se Dominguez potrebbe contendere loro una maglia da titolare. Scelte obbligate negli altri reparti: Bonifazi e Binks saranno con ogni probabilità i compagni di Theate, mentre davanti ci saranno Orsolini e Barrow. L’unico dubbio riguarda le corsie laterali, con De Silvestri che insidia Hickey per il posto da esterno destro.

Nell’Udinese non ci sarà Beto, al suo posto gioca Success. Non al meglio Pereyra, ballottaggio per lui con Arslan.

Bologna-Udinese, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Barrow.

A disposizione: Bardi, Mbaye, De Silvestri, Stivanello, Kasius, Dominguez, Viola, Aebischer, Vignato, Sansone, Santander, Falcinelli.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Pereyra, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Santoro della sez. di Messina.

Guardalinee: Giallatini, Preti.

IV Uomo: Robilotta.

VAR: Abbattista.

AVAR: Di Paolo.