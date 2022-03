L'annuncio di Mihajlovic: "Mi devo fermare. Rischio ricomparsa malattia"

Sinisa Mihajlovic ha annunciato in conferenza stampa che la prossima settimana si dovrà ricoverare perché potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della leucemia.

"Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada – ha detto il tecnico del Bologna Fc – dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda".

La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019.