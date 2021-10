Bologna, che peccato: 1-1 contro l'Udinese

Due punti buttati da parte del Bologna, che con una decisione dubbia dell'arbitro Abisso non va oltre l'1-1 contro l'Udinese. I rossoblù giocano bene sia in fase difensiva che offensiva, dimostrando di meritare i tre punti, ma un po' di imprecisione sottoporta e la grande prova dell'estremo difensore dei padroni di casa Silvestri condannano gli uomini di Mihajlovic al pareggio.

Udinese-Bologna, la partita

È il Bologna a creare gioco nelle prime battute di gara, anche se l’Udinese è brava nel contrattacco in verticale. La prima conclusione della gara la tenta De Silvestri, anche se il destro dell’esterno è debole e impreciso. La partita è molto spezzettata e le occasioni sono poche: ci prova Becao dalla distanza, ma il tiro è alto. Prima conclusione nello specchio al minuto 14: è Barrow a provarci dopo una bella combinazione con Dominguez, ma Silvestri in allungo devia il tiro del gambiano e lo spedisce in corner. Sono i rossoblù a fare la partita, ma le emozioni per ora non arrivano, né da una parte né dall’altra. Occasione al 30’ ancora per il Bologna: prima gran botta di Soriano dal limite respinta da Silvestri e tiro di Svanberg sulla ribattuta, ma anche la sua conclusione è sfortunata. SI fa vedere anche l’Udinese in fase offensiva: è Beto a provarci, ma Theate fa buona guardia e respinge il sinistro del portoghese. Al 38’ primo turning point della gara: Pereyra arriva in ritardo al contrasto con Theate e lo trattiene: è doppia ammonizione e rosso per il centrocampista.

Il secondo tempo comincia senza cambi e nonostante l’uomo in meno è l’Udinese la squadra più coraggiosa nei primi minuti di gioco, affidandosi spesso alla fisicità di Beto. Ed è proprio dei padroni di casa la prima occasione della seconda frazione: al 51’ Deulofeu si mette in proprio, salta Theate e Hickey e spara in porta, ma fortunatamente per il Bologna la palla si stampa sul palo. Dopo un minuto ci prova anche il Bologna: prima Silvestri para su Soriano, poi il sinistro di Hickey sfila sul fondo. Altra occasione per i rossoblù: bellissima combinazione tra Svanberg e Barrow, il gambiano calcia di prima intenzione con il sinistro ma la palla sbuccia il palo e finisce sul fondo. Altra occasione della partita, stavolta per l’Udinese: Deulofeu premia l’inserimento di Stryger Larsen ma Skorupski para sul gran colpo di testa dell’esterno bianconero. Ancora il Bologna in attacco: sugli sviluppi di un corner Makengo perde una palla sanguinosa dentro la propria area di rigore, si avventa Soumaoro ma Silvestri sbarra la strada. Al 67’ ci riprova il Bologna e finalmente la palla entra: palla in uscita dall’area, Dominguez raccoglie e serve un assist luminescente per Barrow che di prima spedisce la sfera alle spalle del portiere. Alla Dacia Arena è 0-1.

Brutto episodio al 71’: Kingsely, appena entrato in campo, è costretto a lasciare il campo per quello che sembra un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Ancora Barrow a rendersi pericoloso: serpentina di Skov Olsen sulla destra, sponda di Arnautovic e conclusione del gambiano, ma nonostante l’improvvisa deviazione di Molina Silvestri riesce a parare. Un minuto dopo si ripete il copione: Barrow calcia e Silvestri para, in quello che ormai sembra un duello personale.

Ma proprio quando il Bologna sembrava in completo controllo della gara arriva il pari dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio piazzato Beto colpisce di testa e segna. Il gol lascia però qualche dubbio: Skorupski in uscita viene ostacolato da Becao, lasciando libero Beto di tirare, ma Abisso sceglie di non sanzionare l’intervento del difensore e anzi ammonisce il portiere rossoblù per eccessive proteste.

Il Bologna prova a dimenticare l’episodio e a cercare subito la via del vantaggio: ci prova Arnautovic, ma la conclusione del 9 è imprecisa e finisce lontana dai pali. Ancora gli uomini di Mihajlovic, stavolta con Vignato, e ancora una volta Silvestri si fa trovare pronto. Il Bologna ci prova in tutti i modi negli ultimi minuti, ma un super Silvestri e una decisione dubbiosa di Abisso lo condannano al definitivo 1-1.

Udinese-Bologna, il tabellino

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (69’ Molina), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (69’ Pussetto); Deulofeu (86’ Soppy); Beto.

A disposizione: Padelli, Santurro, De Maio, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Samardzic, Forestieri.

Allenatore: Luca Gotti.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks (69’ Medel), Theate (69’ Skov Olsen); De Silvestri, Dominguez, Svanberg (56’ Kingsley, 73’ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Dijks, Mbaye, Orsolini, Sansone, Santander, van Hooijdonk, Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Bottegoni, Raspollini.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Doveri.

AVAR: Imperiale.

Reti: 67’ Barrow (B), 82’ Beto (U).

Ammonizioni: 23’ Pereyra (U), 49’ Svanberg (B), 82’ Vignato (B), 83’ Skorupski (B), 84’ Deulofeu (B), 84’ Soumaoro (B), 85’ Dominguez (B), 89’ Hickey (B), 90’+4 Soriano (B).

Espulsioni: 38’ Pereyra (U).