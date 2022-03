Serie D, il Mezzolara si impone con un netto 0-3 sull'Aglianese

Squadra in casa

Squadra in casa Aglianese

AGLIANESE-MEZZOLARA 0-3

AGLIANESE: Ricco, Canali, Zanon, Di Blasio, Colombini, Masi, Michelotto, Meucci, Nieri, Artioli, Romeo. All. Venturi.

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Garavini, Bertani, Busi, Fort, Faggi, Roselli, Bernardi, Landi, Cortesi. All. Nesi.

ARBITRO: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

RETI: 36' e 80' Cortesi, 86' Faggi.

Importante vittoria per il Mezzolara, che allo stadio Bellucci di Agliana si è imposto con un netto 0-3 sull'Aglianese ed occupa ora il quarto posto del Girone D in solitaria. Nonostante la prima occasione pericolosa sia stata creata dai padroni di casa, nei primi minuti la gara è stata equilibrata. La prima azione pericolosa del Mezzolara è arrivata al 26', che ha sfiorato il vantaggio. Gli ospiti hanno continuato a spingere, ed al 36' hanno trovato la rete con un rigore trasformato da Cortesi. Nella ripresa, il Mezzolara ha continuato a creare pericoli alla difesa avversaria, nel tentativo di centrare il raddoppio. La seconda rete è arrivata all'80', quando Cortesi ha realizzato un altro calcio di rigore firmando la sua doppietta personale. Nel finale, all'86', Faggi ha chiuso definitivamente il match con al terza rete per i suoi.