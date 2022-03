Serie D, pareggio a reti bianche tra Mezzolara e Athletic Carpi

MEZZOLARA-ATHLETIC CARPI 0-0

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Fort, Dall’Osso, Musiani, Faggi (35’st Barnabà), Roselli, Garavini (25’st Bertani), Landi, Cortesi, Semiao Granado (25’st Rinieri). All. Nesi.

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Ghizzardi, Aldrovandi, Calanca (43’st Boccaccini), Tosi, Muro, Bottalico (21’st Dipinto), Lordkipanidze, Villanova, Raffini, Carrasco (29’st Sivilla). All. Bagatti.

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate.

E' terminato con un pareggio senza reti il match andato in scena allo stadio Zucchini, che ha visto sfidarsi Mezzolara e Athletic Carpi. Risultato che ha permesso al Mezzolara di restare in solitaria al quarto posto in classifica con tre lunghezze di vantaggio dall'inseguitrice Aglianese. La prima frazione di gioco ha vsto ritmi bassi e poche emozioni, dove a farla da padrone sono state le difese. Entrambe le compagini hanno fatto tanta fatica a costruire azioni pericolose. Nella ripresa, il copione non è cambiato. Le difese hanno continuato a dominare il gioco, e lo spettacolo ha stentato ancora a decollare. L'incontro si è chiuso, dunque, con uno scialbo 0-0 che ha regalato 1 punto a testa alle due formazioni.