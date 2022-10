Termina con un pari la sfida tra Medicina Fossatone e Granamica

MEDICINA FOSSATONE-GRANAMICA 2-2

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Alpi (31’ st Bali), Tonelli, Caidi, Venturi (41’ st Molinari), Guidi, Dradi (18’ st Commissari), Sciuto, Barbaro, Sabbatani, Nerzu (27’ st Tedesco).

GRANAMICA: Treggia, Scarparo, Armaroli, Caselli, Maietti, Baldazzi, Marchesi, Capitanio (40’ st Tomatis), Mezzetti (21’ st Xhuveli), Spitz (29’ st Nito), Karapici.

ARBITRO: Melloni di Modena.

RETI: 35’ pt Sabbatani (M); 3’ st Armaroli (G); 10’ st Baldazzi (G), 12’ st Sabbatani rig. (M).

Fa la partita il Medicina Fossatone in un primo tempo dal ritmo elevato. Le occasioni sono tutte per i padroni di casa col Granamica che fatica a farsi vedere dalle parti di Palermo impegnato solamente al 6’ quando smanaccia un tiro-cross di Scarpano. Inizia il monologo del Medicina Fossatone che sfonda sulla fascia destra con Venturi. Prima, è Guidi a cercare lo scorpione non inquadrando la porta e poi tocca a Sabbatani, anticipato dalla difesa ospite. Il gol del vantaggio è nell’aria e si concretizza al 34’: il break sulla trequarti è di Guidi, dribbling e finalizzazione di Sabbatani che non lascia scampo a Treggia. Cambia il punteggio ma non l’andamento della gara e il Medicina Fossatone, prima del riposo, troverebbe anche il raddoppio col solito Sabbatani ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Avvio di ripresa shock per il Medicina Fossatone col match che cambia completamente registro. È il Granamica a dominare il gioco e dopo appena 180” trova il pareggio: tiro casuale da fuori area dopo sviluppi di corner con Armaioli, lasciato colpevolmente libero di controllare, che batte Palermo trovando l’incrocio dei pali. I padroni di casa non reagiscono e al 55’ arriva il raddoppio ospite. D’astuzia il Granamica batte rapidamente una punizione poco oltre la metà campo, Baldazzi con lo stop supera l’estremo difensore giallorosso e deposita in porta. Doccia freddissima per il Medicina Fossatone che, sua fortuna, trova subito l’episodio per ristabilire la parità. Sabbatani viene atterrato in area e per l’arbitro è calcio di rigore: dal dischetto si presenta lo stesso numero 9 che non sbaglia. Dal gol del pareggio (57’), il match si innervosisce ma è ancora il Granamica a sfiorare la rete del nuovo vantaggio ma Palermo, prima su Mezzetti e poi sul neo entrato Nito, è prodigioso e tiene il 2-2 fino al triplice fischio.