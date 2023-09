Verso Verona-Bologna, Motta: “Servirà una grande prestazione”

Terminata la pausa dedicata agli impegni delle nazionali, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare l’Hellas Verona nella quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Turno certamente non semplice per Posch e compagni che, lunedì sera alle 20.45, si troveranno di fronte ad una formazione quadrata e vogliosa di riscatto dopo la sconfitta subita quindici giorni fa per mano del Sassuolo al Mapei Stadium. Sul versante emiliano, però, il morale è decisamente alto e la squadra sarà “scortata” nella città scaligera da circa 2.000 sostenitori.

Le parole di Motta

“Ricominciare dopo la sosta non è facile per nessuno, ma stiamo lavorando per farci trovare pronti come sempre”, ha dichiarato il tecnico italo-brasiliano in apertura di conferenza. “Tutti i miei ragazzi sono grandi professionisti e saranno tutti a disposizione, ad eccezione di Saelemaekers che sta ancora recuperando dai suoi problemi fisici”. Inevitabile, poi, un passaggio sulla querelle che riguarda il rinnovo contrattuale: “La mia situazione sta andando avanti, stiamo dialogando e c’è ancora molto tempo. Adesso dobbiamo pensare al Verona”. A proposito di Hellas, come detto non sarà certo un duello facile: “Affronteremo una squadra compatta e che difende bene per ripartire in contropiede. Hanno cambiato allenatore, ma la filosofia di squadra è rimasta circa la stessa. Dovremo essere coraggiosi e soprattutto intelligenti per capire i momenti decisivi della partita”.

Orsolini e Zirkzee sugli scudi

Con Saelemaekers ancora indisponibile (“spero di averlo in gruppo già dalla prossima settimana”),dunque, Motta potrebbe puntare su un Orsolini rigenerato dalla recente esperienza in maglia Azzurra: “Riccardo l’ho visto bene, felice e carico per aiutare la squadra". Chi invece avrà il posto da titolare assicurato, sarà certamente il centravanti olandese Zirkzee. "Joshua? Sta migliorando giorno dopo giorno. È un giocatore straordinario e sono contento del percorso che sta facendo”, ha concluso l'allenatore rossoblù.