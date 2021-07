Euro2020, Bologna in festa: “Grazie Italia” | VIDEO e FOTO

I tifosi bolognesi si sono ritrovati nelle vie del centro per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei: “Donnarumma il migliore, ma che sofferenza i rigori”

Missione compiuta: la Nazionale italiana ha vinto gli Europei. La squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di saper tenere nei momenti di sofferenza per poi colpire nel momento di maggior tensione, ovvero la lotteria dei calci di rigore. “Vittoria strameritata, grazie Italia” il commento di alcuni dei tifosi accorsi in centro a Bologna per festeggiare uno storico trionfo. Fuochi d’artificio e fumogeni, ma anche bandiere tricolori, cori e canzoni di Raffaella Carrà. Sul migliore di tutto il torneo ci sono pochi dubbi: Spinazzola e Chiesa tra i citati, ma il premio finisce tra le mani di Gianluigi Donnarumma, autore di due parate sui cinque rigori calciati dall’Inghilterra.