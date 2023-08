Europei di Parahockey: in volo per la Germania anche due bolognesi

Dal 21 al 24 agosto prossimi a Moenchengladbach - Germania - si svolgeranno gli Europei di Parahockey: tra i convocati anche due bolognesi, Simone Ciccazzo e Gianluca Bozzo della HT Bologna e difenderanno il titolo conquistato l’anno scorso ad Amsterdam.

Dieci le nazioni iscritte a questa edizione degli Eurohockey ID, saranno divise in due Championship di cinque squadre ciascuno, in una sorta di Pool A, per squadre più esperte e Pool B per squadre meno.

L’Italia, da sempre in prima linea nel Parahockey e squadra dal palmares più prestigioso d’Europa, difenderà il titolo Championship contro Olanda, Germania, Spagna e gli ormai storici avversari del Portogallo. Nel Championship II troviamo invece Francia, Irlanda, Inghilterra, Repubblica Ceca e Belgio. Gli atleti partecipanti alle due competizioni sono tutti classificati a livello internazionale.

Squadre miste

La grande novità di quest’anno sta nella composizione mista delle squadre. Nella lista dei dieci atleti convocati dal coach dell’Italia, Andrea Cinti, ci sono Alessandra Maisano (Disabili Romani) e Maria Camilla Niola (Uguali nello Sport - Pescara); della comitiva fanno parte il portiere pluricampione d’Europa Luciano Damiani (L’Archetto Roma), gli atleti dell’HT Bologna Gianluca Bozzo e Simone Ciccazzo, Marco Lecis dal CUS Cagliari, Ghislain di Leonardo di Uguali nello Sport e Andrea Pasquali dal CHL San Vito; ci sono anche Vittorio Pavone e Flavio Canaj, freschi vincitori del titolo nel Campionato Italiano Outdoor Elite ID H5S di Cairo Montenotte.

Della spedizione azzurra, che avrà come capo Delegazione il Consigliere Federale Referente per il Parahockey, Martina Marchiori, fanno parte anche l’Assistant Coach Chiara Catracchia e il Team Manager Marco Carboni.