Montana Bike Festival: la manifestazione rinviata a 'data da destinarsi'

"Ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Abbiamo studiato tutte le soluzioni possibili con l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine ma alla fine, con grande dispiacere, siamo arrivati alla decisione di rimandare il Bologna Montana Bike Festival". Inizia così la nota degli organizzatori della manifestazione, che a malincuore sottolineano: "Appena conclusa la prima edizione dell’anno scorso abbiamo iniziato a pensare, immaginare, sognare questo evento. Sono per noi le giornate più importanti dell’anno, su cui puntare tutto, dando sfogo all’immaginazione e lavorando affinché sia il più bello e indimenticabile possibile. Ma il Festival con le ali tarpate non lo vogliamo fare - si legge - Con l’aumento delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria e l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass per manifestazioni sportive, fiere e sagre non sarebbe possibile garantire gli standard qualitativi della prima edizione e tanto meno superarli, come ci eravamo proposti di fare quest’anno. Il Festival di Loiano si svolge in un borgo storico e questo rende molto complessa la gestione della logistica alla luce del nuovo decreto legge".

E anora: "L’organizzazione dell’evento era già quasi ultimata, quindi la nostra intenzione non è quella di annullare l’evento ma di rimandarlo, magari ai primi mesi del 2022. Ma ad oggi non è ancora possibile prevedere come saremo messi ad allora. Ah… regaz, non prendete comunque impegni per sabato 4 settembre! Restate collegati ai nostri canali social perché per quel giorno stiamo escogitando un’alternativa più “easy” per girare in balotta sulle piste e i sentieri di BOM.B.A".