Roberto Mancini si è dimesso dal ruolo di ct dell’Italia

Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. La notizia, anticipata dal quotidiano Libero nella mattinata di domenica 13 agosto, è stata confermata dalla FIGC poco prima delle ore 14. Sul sito della Federazione, viene riportato come l’ormai ex tecnico azzurro abbia rassegnato le dimissioni nella tarda serata di sabato 12 agosto.

Il comunicato della FIGC

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio – si legge nella nota della FIGC – comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra".

"Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC – si chiude il comunicato – comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”.

I motivi della scelta

Ancora non chiari i motivi alla base della scelta dell’ex rossoblù (Mancini ha esordito come calciatore proprio nel Bologna), che risulta improvvisa soprattutto per le tempistiche con cui arriva. A giugno, infatti, l’Italia sarà impegnata negli Europei di Germania 2024. Sempre Libero scrive di profonde divergenze con la Federazione e di un attrito con Alberico Evani, suo braccio destro nello staff della Nazionale e anche lui dimissionario. Divergenze che sarebbero dovute al ruolo di Leonardo Bonucci all’interno del gruppo squadra, ma che sarebbero state smentite dal giocatore stesso.

Come riportato, la FIGC è ora impegnata nella scelta di un sostituto che, nelle previsioni, dovrebbe guidare gli Azzurri fino ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. È presto per i nomi, anche se già circolano quelli di Fabio Cannavaro, Antonio Conte e Luciano Spalletti, quest’ultimo fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli.

