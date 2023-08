Ordinanza sui migranti, la protesta sotto la Prefettura

Un centinaio di persone ospitate nei centri di accoglienza finiranno in strada per effetto di un'ordinanza che dispone immediata cessazione delle misure di accoglienza: è per questo che stamattina, sotto il palazzo della Prefettura di Bologna, c'è stata una protesta per chiedere un tavolo di confronto con prefetto e sindaco della Città Metropolitana.

(montaggio Gianluca Notari)