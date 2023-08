Ladro in azione presso l'edicola Carella di Porta San Vitale, ma l'occhio delle telecamere lo riprende: tutti gli elementi sono ora in mano ai Carabinieri che eseguiranno le indagini. Il racconto del titolare ha rivelato che il furto con scasso è stato commesso dopo l'una e che i danni maggiori sono quelli della struttura.

Ladro in azione in centro, l'intero colpo ripreso in diretta: IL VIDEO