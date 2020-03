Coronavirus, l'aggiornamento della Regione Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il numero di casi positivi registrati oggi sono 420, alla luce dei quasi 1.778 test tampone refertati. Sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna.

Sale ancora il numero dei decessi: complessivamente 18 le persone decedute in Emilia-Romagna, 7 in più rispetto a ieri pomeriggio, tutte con patologie pregresse. Tra questi due donne: una di 70 anni della provincia di Parma deceduta all’ospedale di Vaio (Pr), e una signora over 85 lombarda, deceduta all’ospedale di Piacenza. Sono cinque gli altri morti registrati all'ospedale di Piacenza: quattro piacentini, rispettivamente 91, 80, 86, 77 anni e un lodigiano di 77 anni.

I nuovi casi

In tutto sono 85: 44 a Piacenza, 23 a Parma, 6 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 3 a Bologna e 5 a Rimini. Resta invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) e a Forlì-Cesena (1).

Sui nuovi casi di Bologna è in corso l'indagine epidemiologica per capire se sono collegati o meno ai precedenti. I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 24.

Ci sono anche i primi quattro pazienti clinicamente guariti: due di Lugo (Ravenna), che erano in ospedale ma non in terapia intensiva, e due pazienti del reggiano, uno di Castenuovo di sotto e uno di Rolo, che sono in cura a domicilio. Ora dovranno sottoporsi a ulteriori test prima di essere definitivamente considerati guariti.

Stanno bene invece le due dipendenti dell'assessorato all'ambiente della Regione, finite in quarantena per la positività del loro collega di lavoro Filippo Zangrandi, sindaco nel piacentino. "Le ho sentite questa mattina - ha detto l'assessora rene Priolo ai giornalisti - stanno molto bene, non hanno sintomi e sono state messe in quarantena precauzionale per aver avuto contatti con Zangrandi ormai più di una settimana fa. Non sanno come riempire le giornate e si stanno annoiando", stempera l'assessora durante il punto stampa sul coronavirus.

Operatori del Maggiore in quarantena

Cinque operatori sanitari dell'ospedale Maggiore sono in isolamento fiduciario dopo essere entrati in contatto con uno dei casi positivi al coronavirus riscontrato in città. Si tratta di due medici, due infermieri e un operatore socio-sanitario, tutti in quarantena a casa da ieri. Questo perché domenica notte sono stati loro i primi a entrare in contatto con un uomo che, contravvenendo alle indicazioni della Regione, invece di chiamare il 118, si è presentato al Pronto Soccorso del Maggiore.

Nei primi minuti, spiega l'Ausl, i cinque operatori sanitari si sarebbero avvicinati a lui senza protezione, che avrebbero poi indossato solo in un secondo momento, una volta essersi resi conto che poteva trattarsi di un sospetto caso di coronavirus. L'uomo, garantisce l'Ausl, è stato subito isolato in un'area del Pronto soccorso utilizzata proprio per le diagnosi sospette e una volta avuti i risultati del tampone positivo, è stato trasferito nel reparto Malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola. Per precauzione, dunque, i cinque operatori sanitari sono stati mandati a casa in quarantena fiduciaria e al momento non avrebbero sintomi.

Il Sistema sanitario regionale regge, intanto privati danno disponibilità

Al momento l'emergenza coronavirus non mette in crisi il sistema sanitario regionale, intanto però l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha incontrato gli ospedali privati dell'Aiop che hanno dato la loro disponibilià a correre in aiuto del sistema pubblico.

Donini non teme il collasso, come affermato in conferenza stampa, anche se in queste ore il servizio sanitario regionale sta affrontando oltre 400 casi di positività al coronavirus: "non pochi".

"Siamo attrezzati a reggere come sistema pubblico - assicura - l'Emilia-Romagna dispone in ogni provincia di posti di terapia intensiva, entro domenica raddoppieremo quelli di Piacenza (come annunicato ieri) e sono state emesse circolari che consentono alle strutture di dotarsi di più posti. I privati di Aiop, che già svolgono servizio pubblico, hanno dato la loro disponibilità ulteriore, ad oggi non richiesta, ma dal nostro punto di vista importante", sottolinea ancora Donini.