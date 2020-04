Coronavirus, "Esci i nonni": la sfida social che racconta le storie degli anziani | VIDEO

"Mettete una foto dei vostri nonni e raccontate qual è il segreto che avete imparato da loro. Può essere una ricetta segreta che vi ha insegnato. Può essere un consiglio segreto che vi ha accompagnato nei momenti difficili", da accompagnare ovviamente con l'hashtag #esciinonni.

All'elenco delle social challenge se ne aggiunge una tutta dedicata ai nonni: a presentarla su Facebook è Marco Lombardo, docente dell'Alma Mater e assessore al Lavoro e al Terzo settore del Comune di Bologna.

"Sì avete capito bene. Esci i nonni. Si possono aprire le porte dei social ai nonni - afferma Lombardo - senza aprire la porta di casa. Ormai i nonni sono bravissimi ad usare le videochiamate, Whatsapp, i social network". Si tratta di "un progetto nuovo che abbiamo lanciato in collaborazione con l'Università di Bologna. Ne approfitto per ringraziare Matteo Vignoli, la prorettrice Rosa Grimaldi e tutto il team si ragazzi che ci hanno lavorato", sottolinea Lombardo.

Dalla pandemia "possiamo uscire solo insieme. Giovani e anziani. Non concentriamoci su chi ne esce per primo, ma concentriamo su accompagnare all'uscita anche l'ultimo di noi", continua l'assessore, spiegando di aver posto questa domanda agli studenti dell'Alma Mater.

"Possibile che si parli di anziani solo come oggetto di cura, di Case di residenza anziani, di sostegno psicologico agli anziani soli, di protocolli socio-sanitari e così via e non si parli del capitale umano e sociale che gli anziani rappresentano?". I ragazzi in risposta "hanno tirato fuori questo piccolo bel progetto", continua Lombardo. L'obiettivo è far "uscire fuori la meraviglia dei vostri nonni", aggiunge l'assessore, per sottolineare "non come noi stiamo aiutando loro, ma come loro stanno aiutando noi".