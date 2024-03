"Ho vissuto per mesi in aeroporto, qui persone speciali. Sogno una casa, ma ho solo la pensione sociale" | VIDEO

L'incredibile storia del signor Arnaldo, 80 anni, con un percorso difficile alle spalle. Ha trovato casa da alcuni mesi all'aeroporto Marconi di Bologna: "Qui - racconta alle telecamere di BolognaToday - ho trovato persone che mi hanno aiutato col cuore. Credevo fosse un mondo di cattivi, ma non è così". Ora il pensionato guarda avanti con ottimismo. Intanto è stato preso in carico dal Comune felsneo. E per il futuro sogna una casa, che possa permettersi, con la piccola pensione che percepisce.