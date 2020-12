La Bologna delle due ruote e della mobilità sostenibile protagonista su Stop and Go di Rai 2

L’Emilia Romagna che viaggia sulle due ruote -quelle veloci delle moto Ducati e delle superbike elettriche “Energica”, ma anche quelle delle migliaia di cittadini che scelgono la bici come mezzo di locomozione lungo i tanti km di piste ciclabili della Regione- è al centro della puntata di sabato 5 dicembre di Stop and Go (ore 16.30).

Il format di Rai due dedicato alla mobilità tradizionale ed alternativa, condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia, farà tappa a Bologna e Modena. Nel capoluogo felsineo Mazzocchi incontrerà un ciclista e un’operaia Ducati a cui la passione per le due ruote ha cambiato la vita. E si perderà nei ricordi tra le moto da sogno del Museo delle “rosse” di Borgo Panigale.

Laura Forgia, dopo essere stata ospite alla Velostazione di Bologna, una realtà unica in Italia per gli appassionati di biciclette, si sposterà nel modenese per incontrare una donna che sulle due ruote e sulla passione ha molto da dire: Livia Cevolini, la mente dietro a “Energica”, che le svelerà le sue moto elettriche ad alta potenza.

Mentre Giulietta Cozzi, l’esperta di motori, andrà alla scoperta dei tornanti e dei panorami dei colli bolognesi in sella a una Ducati Scrambler 1100. E in tema di Motor Valley a due ruote, non poteva mancare il Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico, palcoscenico di tanti appuntamenti internazionali, dalla Superbike alla MotoGP.