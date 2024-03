Città metropolitana, + 1.900 posti bici: "Saranno vicini alle scuole"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Altri 400 portabici da installare sul territorio metropolitano, a partire dalle scuole. Si tratta di nuove rastrelliere, a forma di ruota che garantiranno 800 posti bici sicuri, con la possibilità di aggancio del telaio.

Sono stati inoltre acquistati set di rastrelliere modulari componibili per ulteriori 1.100 posti. I nuovi posti bici sono quindi in totale 1.900: "L'aumento di offerta di sosta di qualità dedicata alle biciclette, scalabile nello specifico contesto urbano, si inserisce nel più ampio proposito di proseguire non solo con la progettazione e realizzazione della rete ciclabile della Bicipolitana, ma anche con il rafforzamento di dotazioni e servizi ad hoc per cicliste e ciclisti di tutte le età che pedalano per muoversi nel territorio metropolitano" fa sapere la Città Metropolitana.

Un investimento di 336 mila euro, con risorse ministeriali dedicate a progetti per la ciclabilità (DM 344/2020), in attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per la mobilità ciclistica e a supporto della Bicipolitana e delle sue reti locali. Il PUMS infatti prevede un aumento progressivo della diffusione di rastrelliere sul territorio per agevolare gli spostamenti in bici di tutti i giorni, principalmente presso gli attrattori urbani (scuole, uffici, servizi pubblici,...) e in prossimità delle fermate del trasporto pubblico (treno, bus, tram) a favore dell'interscambio modale.

Bici "numeri record"

Intanto la Consulta della bicicletta con un post su Facebook segnala che gennaio si è chiuso con dati record sui contabiciclette di Bologna: "Non sono mai state rilevate così tante persone in bicicletta nel mese di gennaio", scrive la Consulta.

“Riteniamo importante che il progetto Bicipolitana oltre a ciclabili preveda anche elementi di servizi.- sottolinea Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega a Mobilità ciclistica e Sicurezza stradale - Insieme agli istituti scolastici saranno individuate le scuole in cui installare le nuove rastrelliere, in base ai bisogni e dando priorità a quelle collegate alla rete ciclabile. Bisogna partire dai ragazzi e dalle ragazze per promuovere la mobilità sostenibile, il percorso casa-scuola è infatti per le fasce più giovani un momento educativo fondamentale”.