Gite fuori porta: alla scoperta dell'antico borgo e castello di Vigoleno

Nell'elenco dei borghi più belli d'Italia, Vigoleno è un luogo a dir poco magico. In provincia di Piacenza, è un borgo-castello che è una sorta di piccolo labirinto: non si comprende mai se si è ancora tra le mura del castello o nel paese. Vigoleno è tra i luoghi dalla forte impronta evocativa, da cui ammirare la pianura, oltre ai bastioni e torri.

Il borgo dista da Bologna 137 chilometri, ed è raggiungibile in un'ora e quaranta minuti.

Cosa vedere a Vigoleno

Il forno, il pozzo, la cappella dei vivi e dei morti, i depositi delle farine e del vino: Vigoleno è un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Sull´altro lato della piazza sorge la chiesa di San Giorgio, in stile romanico, completata nel 1223 ma iniziata probabilmente intorno alla metà del XII secolo. La pieve ha un bellissimo portale che si fa ammirare per i fregi dell´arco, i telamoni che sostengono l´architrave, la lunetta con il bassorilievo del santo. La facciata è in pietra locale grigia dai riflessi dorati; l´interno, è austero, pervaso dalla penombra da cui emergono i meravigliosi capitelli delle colonne con decorazioni proprie dell´arte romanica: figure antropozoomorfe, volute e fogliami che sembrano accompagnare il fedele nel suo percorso mistico verso l’altare. Insomma, Vigoleno è tutto da scoprire...

Cosa mangiare e prodotti tipici

Assolutamente da provare è il vin santo servito fresco, che ben si sposa con formaggi piccanti. Ottimi sono gli antipasti a base di coppe e salumi. Tra i prodotti tipici il vino passito, o meglio, il vin santo di Vigoleno prodotto secondo un’antica tradizione. La conservazione in botte dura almeno 5 anni. La gradazione varia a seconda delle annate ma non può essere inferiore ai 18 gradi.

Fonte: borghipiùbelliditalia.it