Durante il Cosmprof, chiude l'uscita della tangenziale

Uscita della tangenziale chiusa durante il "Cosmoprof", fiera leader mondiale per l'intera industria della cosmetica e della bellezza professionale, in programma dal 21 al 24 marzo.

Lo rende noto Autostrade con una nota: "In considerazione dell'elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di BolognaFiere che ospiterà, da giovedì 21 a domenica 24 marzo l'edizione 2024 della manifestazione fieristica 'Cosmoprof' - si legge nella nota - in accordo con gli Enti locali verrà disposta, nelle stesse giornate dal 21 al 24 marzo, con orario 8:00-10:00 e 17:00-19:00, la chiusura sulla Tangenziale di Bologna dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto".

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o 8bis viale Europa