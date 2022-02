Milano Fashion Week: Elisabetta Franchi porta femminilità e normalità in passerella

Elisabetta Franchi ha stupito tutti alla Milano Fashion Week per la bellezza dei suoi abiti, ma sopratutto per aver voluto celebrare la normalità.

L'idea della stilista e imprenditrice bolognese è stata quella di far sfilare non solo modelle, ma donne come Gessica Notaro e Sabrina Salerno in abiti unici: normalità, femminilità, moda e classe in passerella made E.Franchi, che hanno scatenato applausi e consensi.

Elisabetta Franchi è riuscita a conquistare l’universo femminile grazie a stile e creatività: un successo frutto di grande passione, di uno scrupoloso studio del prodotto, di un’assoluta dedizione al lavoro e di una buona dose di concretezza.