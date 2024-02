Addio a Mons. Giovanni Nicolini: Zuppi celebra i funerali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, interromperà i suoi impegni odierni in Vaticano (udienza

di Papa Francesco insieme ai vescovi della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna e ai pellegrini della regione) per officiare i funerali di don Giovanni Nicolini, morto a 83 anni. L’Arcivescovo al termine, tornerà a Roma per proseguire la visita in Vaticano.

La celebrazione si terrà oggi, 28 febbraio, alle 15.30 alla Cattedrale di San Pietro a Bologna. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi wwww.chiesadibologna.it sul canale YouTube di 12Porte.

"La giornata terrena di Don Giovanni Nicolini si è conclusa - affermano Mons. Giovanni Silvagni, Vicario generale per l’Amministrazione, e Mons. Stefano Ottani, Vicario generale per la Sinodalità - e la sua famiglia lo annuncia dicendo che “'a fatto Pasqua'. Stanno arrivando all’Arcivescovo parole di partecipazione e di gratitudine dai più svariati indirizzi che restituiscono alla Chiesa Bolognese qualcosa dei molti ambiti nei quali don Giovanni ha dato testimonianza al Vangelo di Gesù, buona notizia per tutti e per ciascuno, davvero nessuno escluso. Mantovano di origine si è naturalizzato risolutamente in questa chiesa bolognese, per la quale si è speso con la sua originalissima personalità, in totale obbedienza e altrettanta libertà. Si è acceso il cuore di molti nel conversare sulle Scritture insieme a lui, capace di mostrare non solo la bontà ma anche la simpatia di Dio e la speranza possibile di vivere da figli e fratelli già in questo mondo. Ricordiamo alcune sue parole: 'Il cristiano non muore ma dona la vita e quando la morte arriva non trova nulla da portarsi via perché la vita è già stata consegnata a Gesù e afferrata da lui che ci porta con sé nel suo giardino, in paradiso' ”.

Chi era Don Nicolini

Nato a Mantova il 20 marzo 1940, dopo gli studi filosofici all’Università Cattolica di Milano e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, è stato incardinato nella Diocesi di Bologna il 24 ottobre 1966. Dopo l’ordinazione diaconale, conferita il 30 novembre 1967 dall’Arcivescovo Coadiutore Mons. Antonio Poma, ha prestato servizio ai Santi Savino e Silvestro di Corticella e, dal 1971, a S. Giovanni Battista in S. Giovanni in Persiceto dove è rimasto come Vicario parrocchiale fino al 1977 dopo l’ordinazione presbiterale conferita il 2 settembre 1972 nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro da del cardinale Antonio Poma.

Dal 1977 al 1999 ha guidato le Parrocchie di Sammartini, di Ronchi di Crevalcore e di Caselle di Crevalcore; dal 1999 al 2017 è stato parroco a Sant’Antonio da Padova a La Dozza e a San Giovanni Battista di Calamosco in Bologna.

Dal 1998 al 2006 è stato anche Vicario Episcopale per il Settore Carità e Cooperazione missionaria tra le Chiese e, dal 2005, Canonico Onorario del Capitolo Metropolitano di San Pietro.

Dal 2009 al 2023 è stato anche Vicario Curato di S. Orsola nel Policlinico. Nel 1977 si è raccolta attorno a lui una comunità di vita consacrata ispirata alla Regola della Piccola Famiglia dell’Annunziata, poi riconosciuta dal cardinale Giacomo Biffi nel 2003 come Associazione di fedeli denominata “Le Famiglie della Visitazione”.

Tra i numerosi incarichi a lui affidati, ricordiamo l’insegnamento di religione presso l’istituto tecnico “L. Einaudi” di San Giovanni in Persiceto dal 1971 al 1973; nel 1985, con alcuni giovani soci della sua comunità, dà avvio alla cooperativa sociale “Il Pettirosso” per il recupero dei tossicodipendenti, di cui è il primo Presidente; dal 1990 al 1993 è stato Assistente di Zona dell’Agesci e, dal 1992 al 1998, Assistente diocesano di Azione Cattolica; dal 2006 al 2007 è stato Presidente della Fondazione San Matteo Apostolo e, dal 2017, Assistente spirituale nazionale delle Acli. (tonte: Chiesa di Bologna)