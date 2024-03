Il nuovo Museo Morandi trova casa a Palazzo Pepoli Vecchio. Lepore: "Grande opportunità" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato che il nuovo museo internazionale dedicato a Giorgio Morandi sarà ospitato a Palazzo Pepoli Vecchio, proprietà della Fondazione Carisbo, e gestito dal Comune. L'apertura è prevista entro i prossimi tre anni, nel corso dell'attuale mandato amministrativo. Il percorso, che si concentrerà su un progetto culturale e scientifico, mira a valorizzare l'area del Quadrilatero della cultura, vicino a Piazza Maggiore, la zona universitaria e le Due Torri, grazie anche all'esposizione di alcune opere di Morandi a Palazzo d'Accursio.

L'istituzione di questo museo si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del centro storico di Bologna, che conta ancora 50.000 residenti e un vivace contesto studentesco. Attraverso l'itinerario morandiano, che include luoghi significativi come lo studio di via Fondazza e Grizzana, la città intende rendere omaggio al celebre pittore bolognese, riconoscendone il contributo alla visibilità internazionale di Bologna. Lepore sottolinea l'importanza di non "depopolare i centri storici", mantenendoli vivi e attivi, come parte di una sfida comune a molte grandi città.