I Giovani Palestinesi liberano il rettorato: "Abbiamo vinto" | VIDEO

Dopo sei giorni di occupazione del Rettorato, il movimento dei Giovani Palestinesi è riuscito a ottenere un incontro con il rettore Giovanni Molari per chiedere maggiore chiarezza sugli accordi tra l'Università di Bologna e i centri di ricerca e le aziende legate a Israele e alla guerra nella Striscia di Gaza. Una "vittoria importante di tutti gli studenti e le studentesse che non accettano di essere messi a tacere", dichiara Ettore, uno dei portavoce dei Giovani Palestinesi, che anticipa che il confronto con il rettore e la governance dell'UniBo si terrà il 24 aprile e sarà pubblico.

La mobilitazione, organizzata insieme al Collettivo Universitario Autonomo e Cambiare Rotta, era iniziata dopo i momenti di tensione tra alcuni manifestanti e il rettore sul palco dell'inaugurazione del nuovo anno accademico e gli scontri, nello stesso giorno, tra la polizia e i collettivi in via Indipendenza. Nei giorni scorsi anche l'attivista Patrick Zaki aveva appoggiato la causa dei Giovani Palestinesi collegandosi durante un incontro tenuto nello spazio occupato che, avendo raggiunto l'obiettivo, gli studenti e le studentesse hanno infine liberato in mattinata.

"La nostra vittoria - prosegue Ettore - sarà però tale quando riusciremo a ottenere un'università libera dagli accordi con lo Stato di Israele, con la Nato, Eni e l'industria delle armi che partecipano al genocidio del popolo palestinese". La sede dell'incontro è ancora da definire, ma i Giovani Palestinesi hanno chiare le richieste che faranno a Molari: "Vogliamo che ci dica di nuovo in cosa consistono fino in fondo questi accordi, che ci dica 'sì, l'Università di Bologna deve essere un luogo che produce armi e morte'. E noi - conclude Ettore - gli ripeteremo con forza che non siamo d'accordo e che non vogliamo essere complici della guerra".