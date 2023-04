Feste e proteste per il primo T-day di via Carbonesi: cosa c'è da sapere

Sabato 9 aprile scatta la pedonalizzazione per via de' Carbonesi, dopo i lunghi lavori di riqualificazione terminati a fine marzo.

Tra entusiasmi e contestazioni, il transito consentito solo a bici e pedoni nei week-end è stato accolto con entusiasmo dagli ambientalisti che organizzeranno anche momenti di festa, anzi, chiedono anche il ripristino della corsia preferenziale di via Farini.

Subito critiche le opposizioni, come Fratelli d'Italia, che dopo aver contestato l'iniziativa del Comune (in via sperimentale), considerandola una mossa a uso esclusivamente turistico: sabato ci sarà un gazebo all'angolo tra via D'Azeglio e via de' Carbonesi in segno di protesta.

Per l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli la differenza la fanno comunque le esperienze concrete. "I T-Days all'inizio erano stati osteggiati da tutti, oggi sono un patrimonio della città. Lo stesso sta succedendo in via Carbonesi, dove il cantiere ha messo in luce una vivibilità anche pedonale. Ma serve cautela e ponderazione". Per quanto riguarda il trasporto pubblico la chiusura di via Carbonesi "comporta disagi nel weekend, ma li abbiamo gestiti per un anno. Per alcune persone è un sacrificio ed è una delle ragioni per cui parliamo di sperimentalità".

Intanto, come riferisce la Dire, oggi durante una udienza conoscitiva in commissione l'amministrazione ha fornito alcuni ragguagli pratici su come sarà il primo T-Day "allargato".

Primo T-day via Carbonesi

Accesso dalle 6 alle 9 per passi carrabili e commercianti, Hera invece ha alcune fasce orarie per la pulizia.

Quanto al trasporto pubblico, rimangono le deviazioni predisposte durante i mesi del cantiere. (QUI TUTTE LE INFO SUI BUS)