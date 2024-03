Vannacci a Bologna per presentare il nuovo libro "Il coraggio vince"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Il coraggio vince", il nuovo libro (autobiografico) del generale dell'Esercito Roberto Vannacci - finito nell'occhio del ciclone nei mesi scorsi con la pubblicazione de "Il mondo al contrario" - sarà presentato a Bologna domani, martedì 19 marzo, presso l'hotel Europa, di via Boldrini. L'evento, ad ingresso gratuito, è promosso dall'Associazione Impegno civico.

La presentazione del volume dell'ex comandante della Folgore sarà l’occasione per parlare della ‘Guerra al buonsenso in Occidente’ assieme all’autore, che sarà intervistato dall’avvocato penalista Gabriele Bordoni.





Il libro della discorda

Nel saggio "Il mondo al contrario, autoprodottoe andato o a ruba su Amazon, Vannacci si era scagliato contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti ecc.ecc. Tra le pieghe delle sue pagine ce n'è un pò per tutti: contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", contro Paola Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Si definisce poi erede di Giulio Cesare e rivendica il suo "diritto all'odio".

Sul volume e Vannacci si era espresso nei mesi scorsi anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che aveva espresso "solidarietà e vicinanza ai militari che servono la patria senza la ricerca di visibilità personale o di carriera politica". Per Lepore, il libro della discordia evidenziava "le divisioni che ci sono nell'impostazione nella maggioranza, nei partiti della destra, anche all'interno di Fratelli d'Italia".

Ci sarebbe "una parte della destra - rimarcava il sindaco - che vuole arrivare e rimanere al 30%, come è stato per Berlusconi e per Salvini, che pensa che per farlo ci sia una pancia nera del paese a cui occorre richiamarsi, che esiste, e lisciare il pelo", ma la "Costituzione è molto chiara".