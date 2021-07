Festa in Montagnola per i 91 anni di Laura: ne ha passati 86 a fare l'ambulante in Montagnola

"Dei dolci, una bottiglia di spumante e tutta l'allegria di cui siamo capaci - spiega Natascia Merighi, commerciante della piazzola proprio come Laura - così festeggeremo i suoi 91 anni durante una giornata di lavoro. E ancor di più festeggeremo quegli 86 trascorsi in questo luogo ogni settimana". Speriamo di condividere questo traguardo con tutti quelli che, almeno una volta, si sono fermati ad ascoltare le sue bellissime narrazioni".

Domenica compie 91 anni Aurea Conti, detta Laura . Si tratta dell'ambulante più anziana d'Italia e almeno una volta nella vita l'avrete ascoltata dal suo banco al mercato della Montagnola raccontare pezzi della sua vita e pezzi della nostra storia, racconti della Guerra. Laura ben 86 dei 91 anni che ha li ha trascorsi proprio al mercato nel quale la vediamo oggi: per celebrare questa tappa i suoi colleghi le hanno organizzato una festa mentre da parte del sindaco Virginio Merola e dell'assessore Alberto Aitini è arrivata la promessa di una targa d'oro come riconoscimento.

