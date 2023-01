Contro lo spreco alimentare arriva l'App che calcola abitudini e costi: ecco lo Sprecometro

Prevenire lo spreco alimentare con un'app. Da oggi si può. Alle 17 c’è il rilascio dello Sprecometro, la nuova web app dell’Osservatorio Internazionale Waste Watcher, sviluppata con l’Università di Bologna e Last Minute Market per generare consapevolezza e conoscenze utili a guidare le scelte individuali nella riduzione e prevenzione dello spreco alimentare e per l'adozione di diete sane e sostenibili.

Si tratta della prima app, scaricabile gratuitamente, che misura lo spreco di ognuno, da solo o in gruppo (famiglia, amici, gruppo di lavoro) e aiuta a prevenire gli sprechi futuri, valutando i progressi avvenuti nel corso del tempo e aggiornando puntualmente il proprio comportamento seguendo un diario dello spreco. Non solo: uno strumento prezioso per stimare l’impatto economico (in euro) e ambientale (in CO2 e H2O) dello spreco del cibo nelle case, nelle comunità aziendali e scolastiche.

E tu, di che spreco sei? Basterà rispondere ad alcune domande per scoprire il proprio 'Spreco- tipo' e, una volta individuato il proprio profilo – attento, parsimonioso, oppure sprecone o disattento – fruire dei consigli, dei video, delle buone pratiche e delle ricette che aiutano ad azzerare lo spreco di cibo a casa.

"L'Aspetto rilevante dell’iniziativa – spiega il direttore scientfico Andrea Segrè – è non solo la possibilità di verificare nel tempo i risultati del proprio impegno per la prevenzione dello spreco, ma anche di poterci confrontare con i propri familiari, o con gli amici e colleghi, con i compagni di classe o con tanti cittadini che hanno il nostro stesso obiettivo: dare concretezza all’Obiettivo 12.3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che chiede di “dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030”. Una sfida globale, e un traguardo che sarà più facile raggiungere se saremo in tanti a partecipare. In questo modo ciascuno di noi potrà fissare i suoi obiettivi di riduzione e prevenzione dello spreco del cibo, e portare il suo contributo all'Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile".

Come funziona L'app lo Sprecometro

• Appena scaricata l’app, per registrarsi e aprire un account, è necessario rispondere ad un questionario iniziale, durata non superiore a 5 minuti, che ha l’obiettivo di targettizzare l’utilizzatore dell’app in uno dei 4 profili creati (oltre), differenziati in base alle risposte di un questionario sulle abitudini di consumo e spesa alimentare e sulle quantità in grammi di spreco per 23 categorie di alimenti (carne rossa, carne bianca, frutta fresca, verdure, pane ecc..).

• Terminato il test iniziale viene assegnato all’utente un profilo (dal meno attento al più attento: Sprecone, Disattento, Attento e Parsimonioso).

• L’app inoltre fornisce, in base alla quantità in grammi di spreco per ogni singolo alimento, una misura in grammi totali e una misura dei relativi impatti economici (perdita in euro) ed ambientali (impronta ecologica, espressa in kgCO2eq, ed idrica, espressa inm3 di acqua virtuale) che varia nel tempo in base agli aggiornamenti apportati dallo stesso utente dello spreco. Gli impatti verranno tradotti anche in grafici che sono sempre disponibile sulla dashboard.

• L’utente può migliorare il suo profilo periodicamente in base ai grammi dei vari alimenti sprecati, che l’utente potrà aggiornare giornalmente, settimanalmente o con una propria periodicità, grazie alla visione dei contenuti educativi che l’app propone, e che sono strutturati come video (di 2-3 minuti), schede informative di approfondimento e quiz per valutare l’effettivo apprendimento del contenuto educativo.

• L’app attribuisce dei punteggi per ogni variazione in diminuzione dello spreco individuale nel tempo e per ogni attività a cui si partecipa: visione dei video, lettura delle schede, risposte corrette dei quiz. • Gli utenti potranno vivere la loro esperienza nello Sprecometro in modo singolo o aggregato. Vi è infatti la possibilità di creare cluster tra amici, colleghi, compagni di classe, aziende, pubblica amministrazione ecc

• Il punteggio totale acquisito, oltre a servire a definire il proprio profilo è anche funzionale al confronto all’interno del cluster di appartenenza. Così da stimolare una sana competizione rispetto alla riduzione degli sprechi e al miglioramento delle proprie abitudini di consumo e spesa.

• L’app è in grado di calcolare non solo in dato personale dell’utente ma anche il dato aggregato del Cluster (amici) dove è inserito.

• E’ quindi possibile per ogni cluster estrapolati i dati, analizzarli e produrre report periodico valutando i progressi nel tempo.

• L’app ha un suo account Instagram. Inoltre si può collegare il proprio account dello Sprecometro con il proprio account Instagram per condividere con i propri follower i progressi effettuati nell’app e i risultati raggiunti individualmente o all’interno del proprio cluster.

Gli Sprecotipo

Sprecone: fare la spesa e prepararti pranzo e cena non sono attività nelle tue corde, ti piace dedicare il tuo tempo ad altro. Per cui il tuo rapporto con il cibo inizia e finisce con il tempo necessario a consumarlo. Ciò che avanza quindi spesso finisce gettato.

Disattento: Il consumo di cibo per te è un aspetto legato più che altro alle esigenze fisiologiche che va a soddisfare. Per cui il cibo non è al centro delle tue attenzioni e spesso dispensa e frigorifero sono poco organizzati e quindi diventano i luoghi del dimenticatoio, e in alcuni casi l'anticamera della pattumiera.

Attento: per te lo spreco di cibo è legato a eventi fortuiti e occasionali più che a vicende abituali. E' necessario aumentare quindi l'attenzione e soprattutto stare più attenti alla pianificazione degli acquisti e dei consumi.

Parsimonioso: sei sicuramente un consumatore attento e informato, il concetto di sostenibilità fa parte del tuo background quindi la prevenzione e la lotta allo spreco alimentare sono per te un modo di agire consolidato.