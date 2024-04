Centrale di Bargi. Enel incontra Lepore e i sindaci del territorio: impegno per la piena occupazione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Vertice in Comune a Bologna tra alcuni dirigenti di Enel, il sindaco metropolitano Matteo Lepore e i due sindaci di Camugnano e di Castiglione de Pepoli dopo l'esplosione all'interno della centrale elettrica di Bargi. "L’incontro è stato positivo, c’è stata una collaborazione da parte di Enel su due fronti: il primo è una vicinanza dell'azienda in queste ore al territorio e alle famiglie delle vittime. La società sta lanciando una raccolta di donazioni e organizzando un centro di assistenza psicologico in modo da evitare una situazione che già altre volte abbiamo visto sul nostro territorio di incidenti o tragedie, dove lo Stato e le aziende coinvolte non ci sono. C’è stata una disponibilità molto forte in questo senso". È così che il capo di gabinetto della Città metropolitana, Sergio Lo Giudice, ha raccontato del breve appuntamento a Palazzo d'Accursio tra una delegazione di dirigenti di Enel, guidata dal responsabile delle relazioni istituzionali, Nicolò Mardegan, e composta dal responsabile della sicurezza oltre al responsabile nazionale e locale degli affari istituzionali, e dai sindaci dei territori interessati dall'incidente alla centrali di Bargi, sull'Appennino tosco emiliano.

L'incontro con il prefetto Attilio Visconti

I dirigenti di Enel hanno incontrato anche il prefetto, Attilio Visconti, insieme al direttore regionale e al comandante provinciale dei vigili del fuoco. Nell'occasione sono stati confermati lo stanziamento di un fondo da 2 milioni di euro, già operativo, per le prime necessità delle famiglie delle vittime dell'incidente, oltre all'avvio di una raccolta fondi dedicata da parte di Enel.

Disponibilità di Enel a restare sul territorio

Da parte di Enel c'è stata "la disponibilità importante a rimanere su quel territorio - ha aggiunto Lo Giudice- che è stato colpito dalla tragedia, con numerose vittime, ma rischia di essere colpito anche dalla chiusura di un centro molto importante sul territorio e quindi anche da questo punto di vista rispetto alla presenza, agli investimenti, alla continuità occupazionale Enel si è detta fortemente disponibile alla prosecuzione".

"I sindaci hanno sottolineato la vicinanza della popolazione a quel sito e a Enel. C’è con l’azienda un rapporto positivo che i sindaci hanno ribadito, chiedendo ad Enel di essere protagonista dei rapporti positivi di questo genere", ha chiarito il capo di gabinetto. "Abbiamo posto il tema dell’occupazione, ma Enel ha ribadito che ci sarà la piena attenzione per fare sia che non ci sia alcuna ricaduta sul territorio dal punto di vista occupazionale", è la rassicurazione.

Ancora acqua nella centrale

"Il sito al momento è necessariamente fermo e resterà fermo un po’ perché c’è da ripulirlo e solo dopo metterlo a disposizione della magistratura per le indagini. C’è un impegno da parte di Enel per fare ripartire il sito nel più breve tempo possibile", assicura il capo di gabinetto della città metropolitana. Al momento, però, "il sito è ancora pieno d’acqua e inagibile".