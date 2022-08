Maltempo: 22 interventi dei Vigili del Fuoco a Bologna

Maltempo a Bologna, ieri sera sono stati ben 22 gli interventi dei Vigili del Fuoco principalmente per alberi pericolanti e quini pericolosi. L'allerta meteo era stata annunciata già ieri con acquazzoni e piogge previste sul nostro territorio: per oggi, domenica 7 agosto, si prevede il transito di un sistema di temporali dalle province occidentali verso quelle orientali". La Protezione civile regionale parla in particolare di "precipitazioni localmente intense e con possibili effetti e danni associati".