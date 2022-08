Il maltempo distrugge i gazebo, a Monte San Pietro parte una raccolta fondi

Sabato sera una tromba d'aria a Montepastore ha distrutto gazebo e strutture allestite per la serata ’Calici di Stelle’. Anche a San Pietro in Casale si registrano danni. In totale sono stati una trentina gli interventi dei vigili del fuoco dal pomeriggio di sabato fino a ieri.

Così la cittadinanza si mobilita per una raccolta fondi a favore dell'associazione promotrice. L'obiettivo è di 3mila euro e si può contribuire online.

"Ciao, mi chiamo Tania e spesso partecipo alle feste di paese organizzate dalla Proloco di Monte San Pietro – scrive una cittadina – una associazione di volontari che organizza iniziative per fare conoscere il paese di Monte san Pietro e le eccellenze dei prodotti che si possono trovare in questo territorio, dal vino alle castagne, al miele ed altro".

"Nella sera del 6 agosto una tromba d’aria durante la serata 'Calici di stelle' ha distrutto gazebo e rovinato tutto quello che era stato preparato per una serata alla quale si erano iscritte 120 persone. Un problema per una piccola associazione di volontari che ora si trova a dover ricomprare il materiale e dover pagare le fatture del 'mangiare'".

"Non servono tanti soldi - conclude - ma solo quelli che possono riportare in pari il bilancio e far ripartire la possibilità di organizzare ancora eventi per fare conoscere sempre più quanto di bello c’è nel nostro territorio", conclude.

Maltempo nel weekend, oltre venti interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Bologna

Sabato notte ben 22 gli interventi registrati dai Vigili del Fuoco a causa dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Bologna. Da quanto si apprende il lavoro dei caschi rossi si è concentrato principalmente per mettere in sicurezza alberi pericolanti o rami caduti sulle carreggiate a causa del forte vento. L'allerta meteo per acquazzoni e piogge era stata annunciata dalla protezione civile regionale